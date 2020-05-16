На Днепропетровщине мужчина на украденном грузовике сбил женщину. Фото

В четверг, 14 мая, в Павлограде Днепропетровской области полицейские задержали 34-летнего мужчину, который на угнанном грузовике КАМАЗ наехал на велосипедистку

Во время задержания он находился с явными признаками алкогольного опьянения . Уровень алкоголя в его крови составлял 2,9 промилле. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции в Днепропетровской области.

При движении задним ходом, он совершил наезд на женщину-велосипедиста. Пострадавшую госпитализировали в больницу для оказания помощи.

Мужчина на КАМАЗе наехал на велосипедистку Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Для установления всех обстоятельств происшествия мужчину после задержания доставили в Павлоградское отделение полиции. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289 и ст. 286 Уголовного кодекса Украины –незаконное завладение транспортом и нарушение правил безопасности дорожного движения.

Мужчина на КАМАЗе наехал на велосипедистку Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Также в отношении него составлен административный протокол по ст. 130 КУоАП – управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

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