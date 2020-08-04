На Днепропетровщине мужчина избил жену до комы: пострадавшая в реанимации

В Днепропетровской области мужчина избил свою жену до состояния комы.

Инцидент произошел 24 июля после совместного распития алкоголя. Потом избитая женщина сбежала к своей дочери в Кривой Рог и, не успев ничего объяснить, впала в кому, сообщают "Надзвичайні новини".

Утром гражданку госпитализировали. Сейчас она находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. У женщины сломаны ребра, множественные ушибы и болевой шок. На данный момент неизвестно, когда пострадавшая придет в сознание и смогут ли медики вернуть ее к жизни.

По словам дочери потерпевшей, избить женщину мог только ее муж. В их семье уже неоднократно случались конфликты на фоне посиделок с горячительными напитками. Эту информацию подтверждают и соседи пары. Однако настолько серьезно ее мать избили впервые.

В полиции начали расследование по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Мужа пострадавшей 1966 года рождения уже задержали, он признался в том, что избил женщину. В ходе совместного употребления алкоголя между супругами возник конфликт, после чего мужчина нанес пострадавшей руками и ногами несколько ударов по телу. Сообщается, что он якобы раскаивается в своем поступке.

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