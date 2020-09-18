На Днепропетровщине мужчина избил и утопил знакомую

В мае 2020 года в селе Кулешовка Днепропетровской области местный житель жестоко расправился со своей знакомой.

Во время совместного распития алкоголя между приятелями возник конфликт. В ходе ссоры 35-летний мужчина нанес женщине не менее семи ударов по голове, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

От полученных травм пострадавшая потеряла сознания. Чтобы скрыть следы преступления, гражданин завернул женщину в простынь и погрузил ее в багажник. После он привез свою жертву к реке Орель, привязал к ее ногам бетонный кирпич и утопил.

Утром тело женщины обнаружили рыбаки. Они сообщили об этом правоохранителям, которые по горячим следам задержали злоумышленника.

Тело погибшей в реке нашли рыбаки. Пресс-служба ГУ НП Днепропетровской области

Обвинительный акт против мужчины уже направлен суд. За умышленное убийство знакомой ему грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати. На данный момент рассмотрение дела продолжается.

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