На Днепропетровщине молодой парень исчез во время купания: его тело нашли спасатели. drogichin.by

В среду, 22 июля, в селе Приют Днепропетровской области на улице Осенней произошел несчастный случай на воде.

Во время купания на регулирующем бассейне насосной станции перекачки воды исчез 22-летний парень. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

На место происшествия экстренно прибыли сотрудники ГСЧС. Спасатели обыскали 4900 квадратных метров водоема. Тело парня обнаружили в 14 метрах от берега на глубине 2,5 метров.

На Днепропетровщине молодой парень исчез во время купания: его тело нашли спасатели Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Погибшего достали из бассейна при помощи веревки и крюка. После труп передали судмедэкспертам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли утонувшим в пруду.