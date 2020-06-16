На Днепропетровщине местные жители перекрыли трассу: что требуют

Во вторник, 16 июня, в селе Елизаветовка Днепропетровской области местные жители перекрыли трассу из-за отсутствия газа в домах. Его отключили несколько дней назад, ссылаясь на ремонтные работы.

Таким способом людей заставляют подписывать новые договора на обслуживание газового оборудования внутри домов, сообщили местные жители на странице "Типичный Днепродзержинск" в Facebook.

Facebook/"Типичный Днепродзержинск"

Facebook/"Типичный Днепродзержинск"

Стоимость подключения и обслуживания, по их словам, 800 гривен.

Facebook/"Типичный Днепродзержинск"

"После отключения потребителей от газоснабжения в связи с плановыми работами, необходимо произвести опрессовку, то есть, проверить герметичность газопровода, нет ли утечки. Это необходимо сделать в каждом жилом доме. В частном секторе в Елизаветовке работы по пуску газа невозможно выполнить, потому что потребители не предоставляют доступ в дом сотрудникам Каменского отделения", - рассказали в пресс-службе региональной газовой компании "Днепропетровскгаз."

Сотрудники "Днепропетровскгаз" не получили доступ в 544 дома. Это почти 50% от всех потребителей, которые были отключены от системы газоснабжения в Елизаветовке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре с 16 июня будет временно ограничено распределение природного газа для ряда потребителей.