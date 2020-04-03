На Днепропетровщине массово горят поля: за сутки огонь уничтожил 20 гектаров. Фото

За сутки 2 апреля спасатели совершили 24 выезда для ликвидации пожаров в экосистемах на Днепропетровщине.

Всего огонь уничтожил около 20 гектаров сухой растительности, сообщили на сайте Главного управления по чрезвычайным ситуациям.

Пожары в экосистемах ГСЧС

Самые масштабные возгорания возникли в городах Каменское, Кривой Рог, Марганец, Солонянском, Широковском, Царичанском, Покровском, Магдалиновском и Верхнеднепровском районах.

Пожары в экосистемах ГСЧС

"Если вы заметили начинающийся пожар, старайтесь потушить сами подручными средствами. Не допускайте распространения огня. Если пожар набрал силы и вы не можете погасить его самостоятельно, срочно позвоните в Службу спасения по телефону 101", – предупредили пожарные.

Пожары в экосистемах ГСЧС

Пожары в экосистемах ГСЧС

Пожары в экосистемах ГСЧС

Пожары в экосистемах ГСЧС

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепр срочно эвакуировали раненых бойцов из зоны ООС.

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