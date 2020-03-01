На Днепропетровщине маленькие дети сожгли аттракцион в парке. Фото

В пятницу, 28 февраля, в Каменском Днепропетровской области произошел пожар в детском аттракционе, который находился "Городском парке культуры и отдыха".

Огонь уничтожил обделку стен из ПВХ ткани. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Возгорание возникло внутри аттракциона "Детский лабиринт". В зимний период аттракцион не эксплуатируется, поэтому посетителей во время пожара не было. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Дети подожгли аттракцион Пресс-служба ГСЧС в Днепропетроской области

Дети подожгли аттракцион Пресс-служба ГСЧС в Днепропетроской области

Как сообщил сайт 5692.com.ua, полицейским удалось задержать "поджигателей". Этому поспособствовали прохожие и камеры видео-наблюдения. Ими оказались маленькие дети. С их слов, они не имели цели сжечь аттракцион, а только игрались спичками.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на улице Агнии Барто произошел пожар в жилом доме. Пожарные спасли 5 человек, из них 1 ребенок и вывели на свежий воздух 15 жителей дома.

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