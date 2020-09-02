На Днепропетровщине люди самовольно перекрыли реку дамбой. Фото

Во вторник, 1 сентября, к реке Самара возле села Мерцаловка Днепропетровской области прибыла спецтехника для ликвидации незаконно установленной дамбы.

Работу техники заблокировали рыбаки и охотники – жители Петропавловского района. Именно они и оказались создателями дамбы, сообщили на странице Богдановской объединенной территориальной громады в Facebook.

Появление дамбы вызвало понижение уровня воды ниже по течению реки Facebook/"Богдановская объединенная территориальная громада"

Местные жители самовольно возвели на Самаре искусственные преграды. Сделали они это с целью создания бассейна для разведения рыбы и дичи. На все работы, по словам граждан, они потратили 50 тысяч гривен и теперь считают, что данный участок реки принадлежит им.

Из-за появления дамбы в русле реки Самара было полностью перекрыто ее течение. Это привело к понижению уровня воды ниже по течению и практически полному пересыханию водоема, появились застойные участки, начался также мор рыбы.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Петропавловского района. Правоохранители собрали материалы по делу. На данный момент решается вопрос о принятии соответствующего решения.

На месте работала следственно-оперативная группа Facebook/"Богдановская объединенная территориальная громада"

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