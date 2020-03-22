На Днепропетровщине "ловили" террористов на предприятии с радиоактивными веществами

В Днепропетровской области Антитеррористический центр Службы безопасности Украины провел учения на государственном предприятии, где хранятся радиоактивные материалы.

Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины провела плановые тактико-специальные тренировки. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

В учениях приняли участие подразделения СБУ, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полиции, а также персонал госпредприятия.

Антитеррористический центр СБУ провел учения Пресс-служба СБУ

Антитеррористический центр СБУ провел учения Пресс-служба СБУ

Основная цель тренировок - отработка совместных действий соответствующих структур по предотвращению угроз на государственных объектах повышенной опасности.

Участники тренировок провели мероприятия по выявлению и обезвреживанию условной диверсионной группы. Также подразделения отработали алгоритмы действий по реагированию на террористические угрозы на объектах критической инфраструктуры региона.

Ранее OBOZREVATEL писал, что полиция Днепропетровщины предупредила о том, что под видом дезинфекции помещений злоумышленники могут попадать в жилье и совершать преступления.

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