На Днепропетровщине легковушка врезалась в грузовик: тело мужчины вытаскивали спасатели. Фото

В пятницу, 28 февраля, в Криничанском районе Днепропетровской области произошло ДТП на автодороге Днепр-Кривой Рог-Николаев вблизи поселка Украинское.

Спасатели установили, что авария произошла с участием легкового автомобиля ВАЗ-2101 и грузового автомобиля ГАЗ-3302. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

20-летний водитель легковушки совершил столкновение с грузовиком, который стоял на обочине. В результате столкновения водителя с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ранами мягких тканей лица госпитализировали в Каменскую городскую больницу.

ДТП в Криничанском районе Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Тело 32-летнего пассажира легковушки спасателям пришлось изымать с помощью шанцевого инструмента.

К оказанию помощи были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на проспекте Александра Поля автомобиль Mitsubishi сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Обоим участникам дорожного движения горел зеленый сигнал светофора.

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