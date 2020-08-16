На Днепропетровщине квартиру с людьми взорвали гранатой. Коллаж

В городе Апостолово на Днепропетровщине 15 августа в квартире многоэтажки на улице Праздничной прогремел взрыв.

Инцидент произошел около 3:00. 33-летний хозяин жилища вместе с сожительницей находились в соседней комнате, поэтому не пострадали, сообщает Информатор.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в помещении гранату РГ-42. Предварительно, ее бросили с улицы в открытое окно.

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