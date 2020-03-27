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27 марта • обновлено в 18:45
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На Днепропетровщине коронавирус подтвердился еще у трех человек

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В Днепропетровской области за сутки провели 15 новых исследований на наличие коронавирусной инфекции. Заболевание подтвердилось еще у трех человек.

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Известно, что двое из них – жители Днепра. Третий заболевший родом из Никополя, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

На Днепропетровщине коронавирус подтвердился еще у трех человек

На Днепропетровщине коронавирус подтвердился еще у трех человек

Zik.ua

По результатам повторных анализов, один человек из первых двух заболевших выздоровел. Также выяснилось, что один житель области вернулся из стран Балтии. На данный момент он проходит обследование.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре отделение онкологии и онкогематологии детской областной клинической больницы отдали больным коронавирусной инфекцией.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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