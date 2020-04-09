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9 апреля • обновлено в 18:18
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Алина Рашевская

На Днепропетровщине коронавирус обнаружили еще у шестерых людей

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На Днепропетровщине зафиксировали шесть новых случаев заболевания коронавирусом.

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Пятеро пациентов проживают в Першотравенске. Еще один заболевший родом из Каменского, сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

"В частности, Covid-19 обнаружили у двух человек с пневмонией, оба пациента находятся в больнице. 61-летняя женщина в состоянии средней тяжести. Таким образом, в Першотравенске обнаружили уже 26 случаев Covid-19", – рассказал глава ДнепрОГА Александр Бондаренко.

Коронавирус в Днепре

Коронавирус в Днепре

Terra

В целом по области 48 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Першотравенск Днепропетровской области произошла резкая вспышка коронавируса из-за собрания религийного характера. На него съехалось несколько сотен человек из разных городов и стран.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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