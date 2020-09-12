На Днепропетровщине копы избили невиновного, выбивая признания

В июне 2020 года в городе Желтые Воды Днепропетровской области полицейские выбивали показания из невиновного в ходе расследования гибели местного жителя в результате взрыва.

Правоохранители, не имея на то оснований, задержали 23-летнего парня, который в момент трагедии находился неподалеку. В отделении его посадили на стул и начали выбивать признание в умышленном убийстве, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел в Желтых Водах. Государственное бюро расследований

Пострадавший отрицал свою причастность к произошедшему и утверждал, что он был только свидетелем. Чтобы заставить мужчину признаться в том, чего он не совершал, полицейские применили к нему психологическое и физическое насилие. По информации пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области, злоумышленники нанесли ему не менее восьми ударов кулаками по голове и около пятнадцати ударов ногами по телу.

Издевательства в отделе полиции продолжались с 2:00 до 7:00. Потерпевший просил вызвать ему врача, однако эту просьбу правоохранители игнорировали. Медиков вызвала мать невиновного, которая пришла забрать сына из полиции. Парня госпитализировали с телесными повреждениями средней степени тяжести.

Избитого парня в отделе полиции обнаружила его мать. Государственное бюро расследований

На данный момент досудебное расследование завершено, обвинительный акт против полицейских направлен в суд. За превышение полномочий, сопровождавшееся насилием, и незаконное задержание им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы

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