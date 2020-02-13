На Днепропетровщине извращенец снимал 13-летнюю девочку в порно

В Каменском Днепропетровской области задержали 59-летнего мужчину, который развращал несовершеннолетнюю школьницу.

Извращенец снимал в порно 13-летнюю девочку, сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники в полиции. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в преступлении.

Известно, что мужчина распространял контент порнографического характера в интернете. На данный момент полиция устанавливает местонахождение девочки и связывается с ее родителями.

Извращенец снимал 13-летнюю девочку в порно Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в селе Петрово на Днепропетровщине 17-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете в своем дворе. Мертвого младенца достали из выгребной ямы.

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