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13 февраля • обновлено в 14:45
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На Днепропетровщине извращенец снимал 13-летнюю девочку в порно

1.5т
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В Каменском Днепропетровской области задержали 59-летнего мужчину, который развращал несовершеннолетнюю школьницу.

Извращенец снимал в порно 13-летнюю девочку, сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники в полиции. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в преступлении.

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Известно, что мужчина распространял контент порнографического характера в интернете. На данный момент полиция устанавливает местонахождение девочки и связывается с ее родителями.

Извращенец снимал 13-летнюю девочку в порно

Извращенец снимал 13-летнюю девочку в порно

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в селе Петрово на Днепропетровщине 17-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете в своем дворе. Мертвого младенца достали из выгребной ямы.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Теги
сексуальное насилие порно
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Каждый день одно и тоже. Украина страна маньяков и педофилов.
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