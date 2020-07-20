На Днепропетровщине из-за обвала на карьере погибли ребенок и мужчина. Фото и видео

На Днепропетровщине из-за обвала на карьере погибли ребенок и мужчина. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

В понедельник, 20 июля, возле села Комиссаровка Днепропетровской области обвал песка в стихийном карьере унес жизни двоих людей.

Информация о несчастном случае поступила в Службу спасения "102" в 12:53. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Местные жители пришли к карьеру, чтобы набрать песок для хозяйственных работ. В этот момент произошел сдвиг песчаной массы, которой засыпало мужчину и ребенка.

На Днепропетровщине из-за обвала на карьере погибли ребенок и мужчина Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

На Днепропетровщине из-за обвала на карьере погибли ребенок и мужчина Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

На место прибыли сотрудники ГСЧС. При помощи спецтехники и лопат они изъяли из песка тела 15-летнего мальчика и 51-летнего мужчины.

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