На Днепропетровщине из пожара в многоэтажке спасли мужчину

Во вторник, 29 сентября, в поселке Просяная Днепропетровской области произошел пожар в одной их квартир пятиэтажного жилого дома.

В огненной ловушке оказался ее владелец. На место происшествия направили дежурную бригаду спасателей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Пожарные на руках вынесли потерпевшего в безопасную зону, после чего передали медикам "скорой помощи" для дальнейшей госпитализации. Предварительно, 65-летний мужчина получил отравление продуктами горения, его состояние оценивают как среднее.

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