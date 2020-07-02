На Днепропетровщине из пожара в многоэтажке спасли мужчину. Фото с места ЧП

Алина Рашевская Происшествия 12:44, 2.07.2020

В четверг, 2 июля, в городе Зеленодольск Днепропетровской области произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

В огненном плену оказался владелец квартиры на пятом этаже. На место происшествия направили сразу две бригады спасателей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

56-летнего мужчину вывели на улицу, после чего передали медикам для последующей госпитализации. Он успел получить отравление угарным газом.

Пожар в Зеленодольске
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В ликвидации пожара были задействованы 10 спасателей и три единицы техники. Причина его возникновения на данный момент устанавливается.

Пожар в Зеленодольске
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
Пожар в Зеленодольске
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина устроил самоподжог в собственной квартире.

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Днепр Происшествия

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