На Днепропетровщине из пожара в многоэтажке спасли мужчину. Фото с места ЧП

Алина Рашевская Происшествия 14:45, 16.06.2020

Во вторник, 16 июня, в городе Новомосковск Днепропетровской области произошел пожар в одной их квартир девятиэтажного жилого дома.

В огненной ловушке оказался ее владелец. На место происшествия направили дежурную бригаду спасателей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Пожарные на руках вынесли мужчину в безопасную зону, после чего передали медикам "скорой помощи" для дальнейшей госпитализации.

Пожар в Новомосковске
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Пожар в Новомосковске
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар был локализован в 7:30 и полностью ликвидирован в 7:40. Все подробности и причины его возникновения пожара будут выясняться.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре вспыхнул масштабный пожар на складах. Огонь укрощали 17 чрезвычайников и пять единиц техники.

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Днепр Происшествия

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