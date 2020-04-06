На Днепропетровщине из пожара в многоэтажке спасли мужчину. Фото с места ЧП

В городе Павлоград Днепропетровской области 5 апреля в девятиэтажном жилом доме на улице Гагарина загорелась квартира.

В огненной ловушке оказался 59-летний мужчина. На место происшествия направили сразу две бригады спасателей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

По прибытии пожарные установили, что возгорание возникло на балконе квартиры на третьем этаже. Владельца жилья вывели из горящего помещения на свежий воздух, после чего передали медикам.

Пожар в Павлограде ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар удалось полностью ликвидировать за полчаса. В этом были задействованы шестеро спасателей и две единицы пожарно-спасательной техники.

Пожар в Павлограде ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в Павлограде ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в Павлограде ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе во время тушения масштабного пожара в жилом многоэтажном доме серьезно пострадали двое спасателей. Один из них в реанимации.

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