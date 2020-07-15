На Днепропетровщине из пожара в многоэтажке спасли мужчину. Фото и видео

Алина Рашевская Происшествия 10:18, 15.07.2020

В городе Каменское Днепропетровской области 14 июля произошел пожар в одной их квартир пятиэтажного жилого дома.

В огненной ловушке оказался ее 46-летний владелец. Спасатели нашли его в бессознательном состоянии во время ликвидации возгорания, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Пожар под Днепром
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

К моменту приезда чрезвычайников мужчина успел получить серьезные ожоги. Потерпевшего вынесли на носилках на улицу, после чего передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Общая площадь пожара составила 30 м. кв. В его ликвидации были задействованы 10 чрезвычайников и три единицы техники.

Пожар под Днепром
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге произошел пожар на территории предприятия.

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