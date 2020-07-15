На Днепропетровщине из пожара в многоэтажке спасли мужчину. Фото и видео
Пожар под Днепром. Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
В городе Каменское Днепропетровской области 14 июля произошел пожар в одной их квартир пятиэтажного жилого дома.
В огненной ловушке оказался ее 46-летний владелец. Спасатели нашли его в бессознательном состоянии во время ликвидации возгорания, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Пожар под Днепром Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
К моменту приезда чрезвычайников мужчина успел получить серьезные ожоги. Потерпевшего вынесли на носилках на улицу, после чего передали медикам для дальнейшей госпитализации.
Общая площадь пожара составила 30 м. кв. В его ликвидации были задействованы 10 чрезвычайников и три единицы техники.
Пожар под Днепром Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
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