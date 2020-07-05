На Днепропетровщине из пожара в многоэтажке спасли двух человек

В воскресенье, 5 июля, в поселке Днепровское Днепропетровской области произошел пожар в четырехэтажном жилом доме.

В огненном плену оказались жильцы квартиры на третьем этаже. На место происшествия направили сразу две бригады спасателей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Из горящего помещения пожарные вывели 41-летнего мужчину и 57-летнюю женщину. Пенсионерку госпитализировали в больницу.

Пожар под Днепром ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Общая площадь пожара составила 12 м. кв. В его ликвидации были задействованы 10 чрезвычайников и три единицы техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 9 спасателей тушили пожар в заброшенном здании.