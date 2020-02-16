На Днепропетровщине из-подо льда достали тело рыбака. Фото

В воскресенье, 16 февраля, в села Новое Заселье Днепропетровской области на водоеме мужчина провалился под лед во время ловли рыбы.
Сообщение о происшествии поступило Службу спасения в 00:01. По вызову срочно был направлен дежурный караул. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.
По прибытию спасателей на место установлено, что на расстоянии 15 метров от берега на глубине, примерно, 2 метра человек провалился под лед.
Мужчина провалился под лед во время ловли рыбы
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
Мужчина провалился под лед во время ловли рыбы
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
Сотрудники Службы спасения с помощью резиновой лодки, спасательной веревки и подручных средств вытащили мужчину без признаков жизни, 1955 года рождения, из воды и доставили на берег.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в селе Егоровка Днепропетровской области 13 февраля из реки Янчур достали труп мужчины. Предварительно, он провалился под тонкий лед во время рыбалки.
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