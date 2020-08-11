На Днепропетровщине из горящего дома пожарные спасли 10 человек. Фото с места ЧП

Пожар под Днепром. Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В городе Синельниково Днепропетровской области 10 августа случился пожар в девятиэтажном жилом доме.

Возгорание, которое возникло на балконе двухкомнатной квартиры, быстро распространилось внутрь помещения и на балкон третьего этажа. В результате произошло задымление лестничной клетки, из-за чего жители верхних этажей не могли спастись самостоятельно, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Прибывшие на место чрезвычайники вывели на улицу 10 человек. Общая площадь пожара составила 62 м. кв. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожар под Днепром Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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