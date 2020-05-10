На Днепропетровщине грузовик с цистерной вылетел в кювет: водителя зажало в кабине. Фото

Игорь Кравченко Происшествия 13:53, 10.05.2020

В воскресенье, 10 мая, в Днепропетровской области на трассе Днепр-Никополь грузовик MAN слетел с дороги.

Авария произошла на 63-м километре трассы Днепр-Никополь. Водителю грузовика зажало ногу в кабине, сообщает "Прихист".

На место происшествия прибыли спасатели и используя автокран, достали пострадавшего мужчину. Его госпитализировали в больницу.

Грузовик с цистерной вылетел в кювет
Прихист
Грузовик с цистерной вылетел в кювет
Прихист
Грузовик с цистерной вылетел в кювет
Прихист

Что стало причиной аварии на данный момент неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре автомобиль на скорости сбил мужчину, который перебегал дорогу. Момент удара попал на видео.

Комментировать
Днепр Происшествия

Смотрите также

Умерли оба, спасти не успели: в Кропивницком два брата-врача заразились COVID-19

"Мы все больные!" Онуфрий призвал "проще относиться" к смертям украинцев от COVID-19

Четыре авиакомпании возобновят полеты из Украины: даты и направления

Неудобные вопросы о войне

Ляшко признался, для чего в Украине закрыли парки