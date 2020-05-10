На Днепропетровщине грузовик с цистерной вылетел в кювет: водителя зажало в кабине. Фото

В воскресенье, 10 мая, в Днепропетровской области на трассе Днепр-Никополь грузовик MAN слетел с дороги.

Авария произошла на 63-м километре трассы Днепр-Никополь. Водителю грузовика зажало ногу в кабине, сообщает "Прихист".

На место происшествия прибыли спасатели и используя автокран, достали пострадавшего мужчину. Его госпитализировали в больницу.

Грузовик с цистерной вылетел в кювет Прихист

Грузовик с цистерной вылетел в кювет Прихист

Грузовик с цистерной вылетел в кювет Прихист

Что стало причиной аварии на данный момент неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре автомобиль на скорости сбил мужчину, который перебегал дорогу. Момент удара попал на видео.

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