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10 мая • обновлено в 14:27
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Игорь Кравченко

На Днепропетровщине грузовик с цистерной вылетел в кювет: водителя зажало в кабине. Фото

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В воскресенье, 10 мая, в Днепропетровской области на трассе Днепр-Никополь грузовик MAN слетел с дороги.

Авария произошла на 63-м километре трассы Днепр-Никополь. Водителю грузовика зажало ногу в кабине, сообщает "Прихист".

На место происшествия прибыли спасатели и используя автокран, достали пострадавшего мужчину. Его госпитализировали в больницу.

Грузовик с цистерной вылетел в кювет

Грузовик с цистерной вылетел в кювет

Прихист

Грузовик с цистерной вылетел в кювет

Грузовик с цистерной вылетел в кювет

Прихист

Грузовик с цистерной вылетел в кювет

Грузовик с цистерной вылетел в кювет

Прихист

Что стало причиной аварии на данный момент неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре автомобиль на скорости сбил мужчину, который перебегал дорогу. Момент удара попал на видео.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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