На Днепропетровщине фургон сбил пенсионерку, которая переходила дорогу. Фото

В воскресенье, 9 февраля, в Кривом Роге Днепропетровской области микроавтобус Ford сбил пожилую женщину.

По предварительной информации, она переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщил Первый Городской.

Авария произошла 9 февраля около 11:00. По улице Спасской в направлении проспекта 200-летия Кривого Рога ехал автомобиль Ford Transit. В это время дорогу в неположенном месте переходила 65-летняя женщина. Фургон сбил пенсионерку.

Её с ушибами лба госпитализировали во вторую городскую больницу. Детали происшествия устанавливают полицейские.

В Кривом Роге фургон сбил пенсионерку Первый Городской

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на улице Сергея Ефремова столкнулись три автомобиля — Toyota, Daewoo и Mercedes. По словам участников ДТП, девушка, которая управляла автомобилем Mercedes, была пьяна и скрылась с места аварии.

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