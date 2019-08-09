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На Днепропетровщине фермер обнаружил тысячи кустов конопли на поле с подсолнухами

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Фермер обнаружил насаждение конопли на поле с подсолнухами в Юрьевке Днепропетровской области.

Наркосодержащие растения были высажены на поле в хаотичном порядке, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Фермер нашел коноплю на поле с подсолнухами

Фермер нашел коноплю на поле с подсолнухами

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"О насаждении конопли на поле с подсолнухом в Юрьевское отделение полиции сообщил фермер. Он рассказал, что 8 августа во время планового обследования полей подсолнечника с помощью квадрокоптера обнаружил насаждения конопли", – сказано в сообщении.

Прибывшие на поле полицейские обнаружили около 2,5 тыс. кустов.

Правоохранители при помощи работников фермерского хозяйства уничтожили растения.

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По данному факту открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 310 (незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса, полиция устанавливает причастных к незаконной деятельности.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине пенсионер вырастил на своем участке коноплю. У 70-летнего мужчины изъяли почти 300 кустов наркосодержащих растений.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр наркотики полиция
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