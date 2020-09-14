На Днепропетровщине экс-нардепа Березу избили из-за гусей

Бывший народный депутат Верховной Рады Украины, советник Председателя Национальной полиции, полковник полиции Юрий Береза подвергся избиению неизвестным на иномарке.

Инцидент произошел в селе Чумаки Днепропетровской области. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Известно, что к экс-нардепу за помощью обратился местный житель. Мужчина рассказал Березе о похищении из частного сектора четырех гусей. По его словам, птиц украл неизвестный на черном авто.

Юрий Береза отправился на поиски вместе с потерпевшим. На берегу Макортовского водохранилища им удалось выйти на след иномарки похитителя. В салоне авто находился и его владелец.

Во время осмотра в багажнике машины нашли четыре тушки гусей. Между экс-нардепом и владельцем "Mazda-3" возник конфликт, в ходе которого неизвестный ударил Березу кулаком в лицо. В результате он получил телесное повреждение в виде забоя костей носа.

На данный момент во всех обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. Отметим, что мера пресечения владельцу иномарки не избиралась.

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