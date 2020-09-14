На Днепропетровщине экс-нардепа Березу избили из-за гусей

Бывший народный депутат Верховной Рады Украины, советник Председателя Национальной полиции, полковник полиции Юрий Береза подвергся избиению неизвестным на иномарке.
Инцидент произошел в селе Чумаки Днепропетровской области. Об этом сообщает "Днепр оперативный".
Известно, что к экс-нардепу за помощью обратился местный житель. Мужчина рассказал Березе о похищении из частного сектора четырех гусей. По его словам, птиц украл неизвестный на черном авто.
Юрий Береза отправился на поиски вместе с потерпевшим. На берегу Макортовского водохранилища им удалось выйти на след иномарки похитителя. В салоне авто находился и его владелец.
Во время осмотра в багажнике машины нашли четыре тушки гусей. Между экс-нардепом и владельцем "Mazda-3" возник конфликт, в ходе которого неизвестный ударил Березу кулаком в лицо. В результате он получил телесное повреждение в виде забоя костей носа.
На данный момент во всех обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. Отметим, что мера пресечения владельцу иномарки не избиралась.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-нардепа Савченко затроллили за странную фотосессию.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!