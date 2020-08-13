Бывший народный депутат-"регионал" Андрей Шипко, также известный общественности как заместитель директора национального института рака, находясь за штурвалом катера, стал виновником аварии, в которой пострадала целая семья.

На огромной скорости он налетел на катер пострадавших и скрылся с места происшествия, даже не попытавшись помочь людям. В эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL потерпевшая сторона поделилась всеми подробностями случившегося.

На Днепропетровщине экс-нардеп "регионал" совершил кровавую аварию и скрылся

Столкновение произошло вечером 8 августа 2020 года на реке Самара в городе Новомосковске. В этот день около 19:00 Андрей Шипко, управляя катером Campion Allante гос. номер УДД-580К, на огромной скорости налетел на катер, который двигался во встречном направлении, в результате чего пострадало шесть человек, двое из которых сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии, а их катер получил повреждения и начал тонуть.

"Меня от удара выкинуло из катера. На место аварии начали подплывать другие люди на лодках, оказывать нам помощь. Я видел, что моя жена лежит в крови и не двигается", - рассказал подробности один из пострадавших.

Увидев, что есть пострадавшие, которые находятся без сознания и не подают признаки жизни, а также есть свидетели преступления, экс-нардеп и по совместительству доктор медицинских наук, не оказав никакой помощи пострадавшим, скрылся с места аварии, оставив людей на тонущем катере.

В данный момент две пострадавшие женщины находятся в хирургическом отделении одной из больниц Днепра. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. У одной из женщин сломана челюсть, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. У второй пострадавшей – ушиб позвоночника и сломаны ребра. Обе пациентки, по словам врачей, останутся в медучреждении не менее месяца, после чего их ждет долгий процесс реабилитации. Остальные пассажиры протараненного катера получили более легкие травмы и от госпитализации отказались.

На Днепропетровщине экс-нардеп "регионал" совершил кровавую аварию и скрылся

На Днепропетровщине экс-нардеп "регионал" совершил кровавую аварию и скрылся

Правоохранительными органами было открыто уголовное производство по статье 276 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта, которое повлекло нанесение телесных повреждений средней тяжести.

По имеющейся у нашего издания информации прокуратурой уже собраны видео-доказательства совершения ДТП, допрошены свидетели, которые подтвердили, что катером-виновником аварии управлял именно экс-нардеп Андрей Шипко. Вместе с экс-нардепом в катере находились его брат Алексей, который уже 10 лет занимает должность генерального директора Государственного предприятия "Днепрстандартметрология", и племянник Степан.

На Днепропетровщине экс-нардеп "регионал" совершил кровавую аварию и скрылся

"Мне удалось выяснить, что этот Андрей Шипко является заслуженным работником здравоохранения, доктором медицинских наук. И меня просто поразил его цинизм: человек, который в силу своей профессии обязан заниматься спасением жизни простых граждан нашей страны, бросил нас умирать посреди реки", - добавил пострадавший. - Если бы на помощь не пришли люди с других лодок, я не знаю, чем бы для нас закончилась эта авария".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре подросток за рулем устроил ДТП с грузовиком.