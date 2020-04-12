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12 апреля • обновлено в 15:16
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На Днепропетровщине экс-начальника ГАИ задерживали с дракой: видео

2.5т
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В субботу, 11 апреля, в Каменкском Днепропетровской области был задержан экс-начальник взвода Государственной автомобильной инспекции Днепродзержинска.

Бывший начальник ГАИ был задержан за нарушения правил дорожного движения за рулем автомобиля ВАЗ 2121 "Нива" в очень сильном алкогольном опьянении. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вое Каменское".

При задержании мужчина оказал злостное сопротивление патрульной полиции. Как сообщают в социальных сетях, его задержали в районе школы №28.

На Днепропетровщине экс-начальника ГАИ задерживали с дракой

На Днепропетровщине экс-начальника ГАИ задерживали с дракой

Telegram/Х**вое Каменское

После того как его доставили в отделение полиции, он просил вызвать ему скорую помощь и имитировал потерю сознания.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова неподалеку от школы №89 неизвестные устроили перестрелку и скрылись с места. В городе сразу же ввели план-перехват "Сирена".

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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