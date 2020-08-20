На Днепропетровщине двое детей попали в реанимацию после отравления дурманом

В среду, 19 августа, в городе Желтые Воды Днепропетровской области подростки отравились семенами дурмана.

Дети возрастом 14 и 16 лет съели семена декоративного ядовитого растения. Инцидент произошел возле дома на бульваре Свободы, 52, сообщили в Facebook-группе "ЖВ – на пульсе".

После употребления семян подросткам стало плохо: у них начались судороги, изо рта шла пена. У пострадавших кружилась голова, после чего они потеряли сознание.

Соседи, которые стали очевидцами происшествия, вызвали скорую. Детей в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, сейчас они находятся в реанимации.

Напомним, что употребление семян дурмана опасно для жизни. Ядовитое растение способно вызывать галлюцинации и видения, воздействуя при этом на сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную, гормональную и нервную системы и психику человека. Большая доза семян может привести к смерти от остановки сердцебиения или дыхания.

Цветы дурмана pics.botanichka.ru

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