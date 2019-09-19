На Днепропетровщине директора интерната поймали на крупных махинациях

На Днепропетровщине Желтоводская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности директора и юрисконсульта детского дома-интерната.

Экс-чиновника подозревают в подделке документов о недееспособности подопечных и присвоении пособий, передает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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"Желтоводской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности директора детского дома-интерната и юрисконсульта указанного заведения, на основании поддельных документов вызвали воспитанникам материальный ущерб в сумме почти 100 тыс. грн", – сказано в сообщении.

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По версии следствия, экс-руководитель детдома поручил юрисконсульту изготовить поддельное решение суда о признании недееспособными 11 подопечных и установлении над ними опеки администрации учреждения.

На основании поддельных документов чиновник получил государственную помощь и пенсии воспитанников.

В результате подопечным был нанесен ущерб в размере почти 100 тыс. гривень.

Таким образом, чиновник обвиняется в злоупотреблении служебным положением, а юрисконсульт – в подделке документов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что суд отправил под домашний арест одного из чиновников Верхнеднепровской райгосадминистрации в Днепропетровской области, подозреваемого в хищении 330 тыс. гривень бюджетных средств. По версии следствия, чиновники райгосадминистрации завышали в документах объемы потребляемого в учебных заведениях тепла.

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