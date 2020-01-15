На Днепропетровщине девушка погибла под колесами грузовика. Фото 18+

В городе Желтые Воды Днепропетровской области 14 января произошло смертельное ДТП с участием грузовика.

От столкновения с транспортным средством скончалась местная жительница. Женщина пыталась перебежать дорогу в неположенном месте, сообщает Первый городской.

Авария произошла в вечернее время на улице Горького. Под колесами грузовика оказалась 30-летняя девушка. По словам водителя "ГАЗели", пешеход внезапно выбежала на дорогу из-за проезжающего на встречной полосе Volkswagen. Шофер попытался избежать столкновения, резко нажав на тормоз, однако было слишком поздно - сильный удар повалил горожанку на асфальт.

На Днепропетровщине девушка погибла под колесами грузовика Коллаж

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Пострадавшая скончалась на месте.

В деталях происшествия разбирались правоохранители.

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На Днепропетровщине девушка погибла под колесами грузовика Первый городской

На Днепропетровщине девушка погибла под колесами грузовика Первый городской

На Днепропетровщине девушка погибла под колесами грузовика Первый городской

На Днепропетровщине девушка погибла под колесами грузовика Первый городской

На Днепропетровщине девушка погибла под колесами грузовика Первый городской

Ранее OBOZREVATEL писал, что в селе Вишневое Днепропетровской области 12 января автомобиль Toyota с четырьмя пассажирами в салоне слетел в пруд и затонул. Спастись никому не удалось.

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