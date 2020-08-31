На Днепропетровщине более 6 часов тушили крупный пожар на свалке. Фото

Пожар под Днепром. Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Возле поселка Богуслав Днепропетровской области 30 августа вспыхнул масштабный пожар на мусорной свалке.
В кратчайшие сроки огонь распространился на 1000 м. кв. На место происшествия направили две бригады спасателей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Также в ликвидации возгорания были задействованы две единицы техники КП "Уютный город". 11 чрезвычайников боролись с огнем более 6 часов.
Пожар под Днепром Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Пожар под Днепром Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Пожар под Днепром Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Пожар под Днепром Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Пожар под Днепром Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
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