На Днепропетровщине более 6 часов тушили крупный пожар на свалке. Фото

Пожар под Днепром. Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Возле поселка Богуслав Днепропетровской области 30 августа вспыхнул масштабный пожар на мусорной свалке.

В кратчайшие сроки огонь распространился на 1000 м. кв. На место происшествия направили две бригады спасателей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Также в ликвидации возгорания были задействованы две единицы техники КП "Уютный город". 11 чрезвычайников боролись с огнем более 6 часов.

Пожар под Днепром Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар под Днепром Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар под Днепром Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар под Днепром Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар под Днепром Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре девочка-подросток выскочила под колеса авто.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал