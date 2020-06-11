На Днепропетровщине без вести пропал мужчина. Фото

Происшествия 12:35, 11.06.2020 Обновлено: 12:43, 11.06.2020

В городе Кривой Рог Днепропетровской области сотрудники полиции разыскивают жителя Терновского района – 51-летнего Шепуту Дмитрия Юрьевича.

Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 7 июня. С тех пор о его местоположении ничего не известно, сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

Без вести пропавший мужчина
Facebook/Криворожский отдел полиции

Приметы без вести пропавшего:

Рост-185 см, среднего телосложения, волосы длинные, темного цвета с проседью. На левой щеке имеется шрам длинной около 2 см.

Правоохранители Днепропетровщины просят всех, кому что - либо известно о местонахождении Дмитрия Шепуты, звонить по телефонам:

096-933-93-11, 096-359-17-72 или 102.

Комментировать
Днепр Происшествия

Смотрите также

"Россия должна вернуть Крым Украине": госсекретарь США выступил с категорическим заявлением

Зеленскому выписали штраф за нарушение карантина

Бабин заявил, что Путин готовится захватить Херсонскую область

В Украине рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки: появилась статистика Минздрава на 11 июня

Убийство Шеремета: суд оставил под стражей Кузьменко