На Днепропетровщине без вести пропал 16-летний мальчик. Фото и приметы

В городе Синельниково Днепропетровской области без вести пропал 16-летний Павел Бондаренко.

Подросток ушел из дома 29 сентября и не вернулся, сообщили в волонтерской группе "Поиск пропавших детей".

В школьной группе мальчик сообщил, что по семейным обстоятельствам его не будет, ушел из дома и пропал.

Приметы: худощавый, 16 лет, рост 176 см.

Был одет: синяя спортивная кофта с красной полоской, темные штаны, темные кроссовки.

Если у вас есть информация о местонахождении Павла, сообщите по номерам: 102 (Полиция), 732 07 00, 098 172 11 84 (Поиск пропавших детей Днепр).

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