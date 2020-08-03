На Днепропетровщине банда разбойников терроризировала фермеров: что грозит преступникам

На Днепропетровщине будут судить участников банды, которая "специализировалась" на разбойных нападениях на фермеров.

В состав группировки входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений лица. Ее лидером был 59-летний житель области, который привлек к преступной деятельности своего 32-летнего сына, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Злоумышленники тщательно готовились перед тем, как выйти на "дело" – наблюдали за жертвой и ее домом, изучали распорядок дня, обследовали прилегающую территорию на наличие камер видеонаблюдения и собак. Также тщательно просчитывали пути попадания в дом и пути отхода. Если во дворе были животные, за несколько дней до нападения их травили, чтобы те не создавали лишний шум.

На Днепропетровщине банда разбойников терроризировала фермеров Пресс-служба Нацполиции Украины

В ходе процессуальных мероприятий правоохранители установили, что злоумышленники готовятся к следующему нападению на квартиру фермера в городе Синельниково. Полицейские оповестили хозяина и устроили засаду. Когда преступники проникли в дом, то сразу были задержаны спецназом Департамента стратегических расследований Национальной полиции. У каждого участника при себе было оружие, которое изъяли правоохранители.

На Днепропетровщине банда разбойников терроризировала фермеров Пресс-служба Нацполиции Украины

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты направлены в суд. Злоумышленникам инкриминируют разбой, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и бандитизм.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На Днепропетровщине банда разбойников терроризировала фермеров Пресс-служба Нацполиции Украины

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