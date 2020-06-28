На Днепропетровщине банда иностранцев совершила разбойное нападение на пенсионеров

В ночь с 26 на 27 июня в Криничанском районе Днепропетровской области группа мужчина залезла в дом и напала на 78-летнего мужчину и 81-летнюю женщину.

За разбойное нападение на семью пенсионеров полицейские задержали трех иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Угрожая ножом, мужчины связали пенсионеров и завладели их деньгами, электрооборудованием и автомобилем "ВАЗ".

В ходе оперативной отработки сотрудники криминальной полиции совместно со спецназовцами "КОРД" установили и задержали трех мужчин – жителей Кривого Рога 29, 34 и 37 лет. Установлено, что они граждане Республики Азербайджан, имеют вид на жительство на территории Украины. У злоумышленников изъяли похищенное имущество.

Банда иностранцев совершила разбойное нападение на пенсионеров Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Банда иностранцев совершила разбойное нападение на пенсионеров Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, и ч. 3 ст. 289 – завладение транспортным средством. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Банда иностранцев совершила разбойное нападение на пенсионеров Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре спецназ "подавлял" бунт и "освобождал" заложников из колонии. Правоохранители отрабатывали алгоритм действий и взаимодействие во время пресечения возможных нарушений в местах исполнения наказаний.