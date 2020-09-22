На Днепропетровщине банда годами терроризировала фермеров. Фото задержания

В Днепропетровской области во время полицейской спецоперации задержали членов преступной группировки с межрегиональными связями.

Участников банды подозревают в ряде вооруженных разбойных нападений на фермеров области. Задержание злоумышленников провели 21 сентября при силовой поддержке спецподразделения КОРД, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как установили полицейские, задержанные промышляли разбоями в течение последних двух лет. Во время нападений они угрожали потерпевшим огнестрельным оружием, передвигались на автомобилях с поддельными номерными знаками и одевались в камуфлированную одежду и балаклавы.

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых, в гаражах и их автомобилях правоохранители изъяли нарезное и гладкоствольное оружие, гранаты, мобильные телефоны, автомобильные номерные знаки и камуфлированную одежду. Действия фигурантов квалифицировали по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой. Сейчас решается вопрос вручения им уведомления о подозрении и избрания меры пресечения.

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