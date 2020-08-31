На Днепропетровщине байкеры сбросили сторожа с моста: мужчина в реанимации

В субботу ночью, 29 августа, в Днепропетровской области группа байкеров сбросила сторожа с Никопольского моста.

Днем мужчина запретил мотоциклисту кататься по переправе, так как она в данный момент находится на ремонте. В ответ на это он вместе с еще четырьмя байкерами сбросил сторожа с 20-метровой высоты, сообщила дочь пострадавшего Татьяна Хорольская на своей странице в Facebook.

Как передает "ТСН", мужчину под мостом нашел второй охранник, который дежурил в ту ночь. Он вызвал на место происшествия скорую и полицию. Пострадавший успел сказать, что это сделали байкеры, а после – потерял сознание. Сторожа госпитализировали в Запорожье в городскую больницу № 9.

В результате падения 63-летний мужчина получил множественные травмы: ушибы, переломы ребер, бедра и правой ноги. Пенсионер в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ, родных к нему сейчас не пускают.

По словам дочери потерпевшего, камер наблюдения на мосту не было. Она просит всех, кто мог стать очевидцем произошедшего или заснял инцидент на камеру видеорегистратора, связаться с семьей пострадавшего сторожа по номерам 0509419481, 0957687940.

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