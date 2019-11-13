В одном из сел Томаковского района Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в кражах из автомобилей.

Во время последнего задокументированного эпизода мужчина украл технику и два ящика с пиццей, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

На Днепропетровщине автомобильного вора выследили благодаря пицце

"Во время совершения очередного преступления мужчина наткнулся в автомобиле на два ящика с пиццей. Самостоятельно съесть такое количество готовой продукции вор не смог, поэтому решил угостить на улице бездомных", – сказано в сообщении.

Полицейские быстро вычислили и задержали подозреваемого, который скрывался в дачном кооперативе в одном из сел.

Им оказался ранее не судимый 29-летний местный житель.

По информации правоохранителей, мужчина выбирал автомобили, припаркованные у подъездов многоэтажек, взламывал замки и похищал автомагнитолы, аккумуляторы и любые ценные вещи.

Задержанный подозревается в трех эпизодах.

Во время обыска у него обнаружили две автомагнитолы и один ящик с пиццей, которые вернули владельцам.

Во вторник, 12 ноября мужчине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в ночь с 11 на 12 ноября группа мужчин совершила разбойное нападение на автозаправочную станцию. Мужчины ворвались в будку, где находилась сотрудница заправки, ударили ее по голове и забрали кассу с деньгами.

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