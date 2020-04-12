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12 апреля • обновлено в 17:13
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Игорь Кравченко

На Днепропетровщине автомобиль на перекрестке сбил мотоциклиста. Фото

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В субботу, 11 апреля, в Никополе Днепропетровской области на дороге столкнулись автомобиль Ford и мотоцикл.

Водителя мотоцикла госпитализировали в больницу, сообщает "Информатор".

Авария произошла на перекрестке улиц возле "Апостоловского торгового дома". По словам очевидцев, водитель Ford пересекал перекресток. Во время его движения, якобы помехи на дороге не было. В это время со стороны улицы Электрометаллургов на проезжую часть вылетел мотоциклист, после чего и произошло столкновение.

В Никополе на дороге столкнулись автомобиль и мотоцикл

В Никополе на дороге столкнулись автомобиль и мотоцикл

Информатор

В Никополе на дороге столкнулись автомобиль и мотоцикл

В Никополе на дороге столкнулись автомобиль и мотоцикл

Информатор

По словам очевидцев, у мужчины в результате столкновения произошел переломом ноги.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошло столкновение автомобилей ВАЗ, Fiat и Hyundai. В результате аварии пострадала пассажирка ВАЗ.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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