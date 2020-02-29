Главная Новости
29 февраля • обновлено в 13:26
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Игорь Кравченко

На Днепропетровщине автомобиль BMW слетел в кювет и загорелся. Фото

783
Читать материал на украинском

В пятницу, 28 февраля, в Пятихатском районе Днепропетровской области автомобиль слетел с трассы.

В 22:31 вблизи поселка Комиссаровка произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и выехал за пределы дорожного покрытия. В результате этого транспортное средство загорелся. Водитель и пассажир самостоятельно вышли из автомобиля, отойдя на безопасное место, вызвали спасателей.

Автомобиль BMW слетел в кювет

Автомобиль BMW слетел в кювет

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Автомобиль BMW слетел в кювет

Автомобиль BMW слетел в кювет

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В результате пожара автомобиль BMW-525 уничтожен полностью. Погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара были привлечены 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине легковушка врезалась в грузовик. Тело 32-летнего пассажира легковушки спасателям пришлось изымать с помощью шанцевого инструмента, водителя госпитализировали в больницу.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги