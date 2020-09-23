На Днепропетровщине авто влетело в фуру, пострадал ребенок. Фото с места ДТП

В среду, 23 сентября, в Петриковском районе Днепропетровской области на трассе столкнулись фура и легковушка.

По предварительным данным, водитель ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик Renault. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Легковушка получила серьезные повреждения. Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В салоне легкового авто находились три человека: водитель и пассажирка – оба 1996 года рождения, а также ребенок возрастом около двух лет. Спасатели вырезали зажатого автомобилиста из салона машины. Его вместе с пострадавшей девушкой госпитализировали в Каменскую больницу скорой помощи.

Маленький мальчик в результате удара получил серьезные травмы. Ребенка с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основы черепа доставили в Петриковскую районную больницу. Состояние малыша тяжелое, он находится в коме 2-3 степени.

На месте ДТП работали сотрудники ГСЧС, они смыли с асфальта разлившееся топливо и отключили питание автомобильного аккумулятора. Все детали происшествия устанавливаются.

Пострадавшего водителя из авто вырезали спасатели. Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре будут судить военного, который бросил женщину умирать после ДТП. Виновник аварии скрылся с места происшествия.