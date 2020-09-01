На Днепропетровщине авто с ребенком попало в ДТП с переворотом. Фото

В городе Павлоград Днепропетровской области вечером 31 августа на перекрестке улиц Полтавская и Озерная автомобиль "Renault" протаранил "Toyota Land Cruiser".

В результате столкновения "японец" перевернулся на крышу. В его салоне находились женщина-водитель и ее дочь, сообщает "Павлоград.dp.ua" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ДТП под Днепром Павлоград.dp.ua

ДТП под Днепром Павлоград.dp.ua

Известно, что виновник аварии пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора. Авто потерпевших двигалось в направлении улицы Центральной. Удар пришелся в бок "Toyota".

Пострадавшие отделались легким испугом. Выбраться из авто им помогли прохожие.

ДТП под Днепром Павлоград.dp.ua

ДТП под Днепром Павлоград.dp.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре девочка-подросток выскочила под колеса авто.

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