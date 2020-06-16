На Днепропетровщине авто на скорости влетело в маршрутку: авария попала на видео

Во вторник, 16 июня, в городе Каменское Днепропетровской области на перекрестке проспектов Аношкина и Свободы легковой автомобиль Geely на скорости протаранил автобус маршрута №11.

Удар был такой силы, что легковушка перевернулась на крышу. Момент аварии зафиксировали камеры компании "Днепронет" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказала OBOZREVATEL старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елена Тимченко, в результате ДТП серьезно пострадал водитель иномарки. Мужчину госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести. Сейчас он находится в реанимации.

Известно, что на момент аварии в автобусе не было пассажиров. Оба транспортных средства получили сильные повреждения.

На данный момент на месте работают сотрудники полиции, ожидается приезд следователя.

ДТП в Каменском

ДТП в Каменском

ДТП в Каменском

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