На Днепропетровщине авто на скорости разбилось о дерево: есть погибший и пострадавшие

Алина Рашевская Происшествия 12:53, 7.07.2020

Во вторник, 7 июля, неподалеку от села Волосское Днепропетровской области автомобиль Volkswagen Golf на скорости влетел в дерево.

18-летний водитель, совершая поворот, не справился с управлением и слетел с дороги. В результате парень погиб на месте аварии, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В иномарке, кроме водителя, находилось еще трое пассажиров. Все они госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

На данный момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине посреди трассы на ходу загорелся автомобиль.

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