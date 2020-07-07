На Днепропетровщине авто на скорости разбилось о дерево: есть погибший и пострадавшие
Во вторник, 7 июля, неподалеку от села Волосское Днепропетровской области автомобиль Volkswagen Golf на скорости влетел в дерево.
18-летний водитель, совершая поворот, не справился с управлением и слетел с дороги. В результате парень погиб на месте аварии, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
В иномарке, кроме водителя, находилось еще трое пассажиров. Все они госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.
На данный момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине посреди трассы на ходу загорелся автомобиль.