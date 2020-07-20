На Днепропетровщине авария с поездом заблокировала железную дорогу. Фото и видео с места ЧП

В понедельник, 20 июля, на перегоне между станциями "Воскобойня" и "Верхнеднепровск" в Днепропетровской области произошло ЧП с грузовым поездом.

По предварительным данным, три вагона грузового поезда сошли с рельс после развала груза. Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

На Днепропетровщине авария с поездом заблокировала железную дорогу Днепр Оперативный

Поезд, который ехал навстречу, врезался в развалившийся груз и также сошел с колеи.

Из-за инцидента временно не ходят электропоезда в оба направления. Электричка из Пятихаток будет ехать до Вольногорска, а следующая - только до Эрастовки.

На Днепропетровщине авария с поездом заблокировала железную дорогу Днепр Оперативный

На данный момент на данном участке ведутся восстановительные работы.

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